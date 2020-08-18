"С Сергеем Юраном были контакты на прошлой и в начале этой неделе. РФС приглашал его для того, чтобы получить информацию по выходу ФК "Химки" в РПЛ.
Юран отметил, что журналисты могли неправильно передать его слова и он готов по повестке явиться в РФС вместе со своим адвокатом. РФС никого не может заставить кого-либо сотрудничать, так как это общественная организация", - пояснили в РФС.
Ранее Юран говорил, что его увольнение с поста главного тренера "Химок" было согласовано с генеральным директором "Спартака" Шамилем Газизовым.
Источник: Р-Спорт
РФС: Юран заявил, что готов явиться по повестке с адвокатом
Российский футбольный союз прокомментировал ситуацию с приглашением экс-наставника "Химок" Сергея Юрана для беседы о высказываниях про выход подмосковного клуба в РФС.
Фото: ФК "Химки"
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