РФС: Юран заявил, что готов явиться по повестке с адвокатом

Российский футбольный союз прокомментировал ситуацию с приглашением экс-наставника "Химок" Сергея Юрана для беседы о высказываниях про выход подмосковного клуба в РФС.

Фото: ФК "Химки"