- Чего не хватило для выхода в плей-офф ЛЧ? Одного забитого мяча – чтобы попасть хотя бы в плей-офф Лиги Европы. Но мы усвоили этот урок, провели работу над ошибками. Думаю, в этом сезоне мы их не повторим.
ЛЧ - это витрина? Во-первых, "Зенит" – это топ-клуб. А во-вторых, если игрок хорошо проявляет себя в ЛЧ, это нормально, что к нему возникает интерес, - цитирует Малкома СЭ.
В групповом этапе Лиги чемпионов текущего сезона "Зениту" не удалось выйти из группы. Команда заняла 4-е место и не попала в Лигу Европы. В группе с петербургской командой были "РБ Лейпциг", "Лион" и "Бенфика".
В прошедшем сезоне бразильский форвард в составе петербургской команды провел 12 матчей и забил 4 мяча. В новом сезоне Малком принял участие в двух встречах и результативными действиями не отличился.
В минувшем сезоне "Зенит" стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Также команде удалось завоевать Суперкубок, обыграв московский "Локомотив".
Малком: "Зенит" провел работу над ошибками в Лиге чемпионов, мы их не повторим
Нападающий "Зенита" Малком прокомментировал результаты команды в Лиге чемпионов текущего сезона, а также поделился мнением о будущем турнире.
Фото: ТАСС
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