Белорус Драгун: россияне, прошу, не надо нам помогать!

View this post on Instagram

Здравствуи?те!я Стас Драгун игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и Национальнои? сборнои? по футболу!но то,что я сеи?час скажу,сугубо моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения!а скажу я вот что:уже больше недели я очень плохо сплю!плохо сплю,потому что мне очень больно и очень стыдно от того,что происходило на улицах нашеи? страны,когда задерживали ни в чем не виноватых людеи?!плохо сплю от чувства беспомощности,которое разрывало меня изнутри,когда я услышал звуки пыток с окрестина!Тот беспредел,которыи? творился,не оставил равнодушным ни одного белоруса,но в тюрьмах еще? остае?тся очень много невиновных ребят,я прошу,я умоляю вас,отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков чтобы они смогли спасти тех-кого еще? можно спасти!!!второе,что я хотел сказать:я прожил 5 лет в России?скои? Федерации,я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда,я встретил там много прекрасных людеи?,они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу,но сеи?час я прошу вас,не надо нам помогать,просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!И я попрошу своих русских друзеи? и белорусов играющих в России сделать репост этого сообщения,чтобы мы были услышаны в Москве,Питере и даже в Хабаровске!и последнее.в предверии матчеи? сборнои?,меня все чаще просят поступить как поступил Илья Шкурин,которыи? отказался от Игры за сборную!Илья безусловно талантливыи? футболист,которыи? может сам делать свои? выбор,но мои? выбор другои?!я играю за сборную не для какого-то определе?нного человека,не для определеннои? организации,я играю за своих родителеи?,за своих любимых и родных,за своих друзеи?,за места в которых я вырос,за этот прекрасныи? Белорусскии? народ!!!поэтому я играл за сборную,играю,и буду играть-потому что я горжусь быть Белорусом!!!