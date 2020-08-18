Белорус Драгун: россияне, прошу, не надо нам помогать!

Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун выступил с обращением к властям своей страны и к россиянам на фоне протестов против президента Александра Лукашенко.

Драгун попросил россиян "не помогать" белорусскому народу, а поддержать граждан страны в праве "самим выбирать свою судьбу".

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Здравствуи?те!я Стас Драгун игрок футбольного клуба БАТЭ Борисов и Национальнои? сборнои? по футболу!но то,что я сеи?час скажу,сугубо моя гражданская позиция и к футбольному клубу БАТЭ она не имеет никакого отношения!а скажу я вот что:уже больше недели я очень плохо сплю!плохо сплю,потому что мне очень больно и очень стыдно от того,что происходило на улицах нашеи? страны,когда задерживали ни в чем не виноватых людеи?!плохо сплю от чувства беспомощности,которое разрывало меня изнутри,когда я услышал звуки пыток с окрестина!Тот беспредел,которыи? творился,не оставил равнодушным ни одного белоруса,но в тюрьмах еще? остае?тся очень много невиновных ребят,я прошу,я умоляю вас,отпустите их или хотя бы допустите к ним медиков чтобы они смогли спасти тех-кого еще? можно спасти!!!второе,что я хотел сказать:я прожил 5 лет в России?скои? Федерации,я играл в нескольких командах и облетел почти всю Россию от Сахалина до Калининграда,я встретил там много прекрасных людеи?,они стали мне настоящими друзьями и мы всегда приходили на помощь друг к другу,но сеи?час я прошу вас,не надо нам помогать,просто поддержите нас в нашем праве самим выбирать свою судьбу!И я попрошу своих русских друзеи? и белорусов играющих в России сделать репост этого сообщения,чтобы мы были услышаны в Москве,Питере и даже в Хабаровске!и последнее.в предверии матчеи? сборнои?,меня все чаще просят поступить как поступил Илья Шкурин,которыи? отказался от Игры за сборную!Илья безусловно талантливыи? футболист,которыи? может сам делать свои? выбор,но мои? выбор другои?!я играю за сборную не для какого-то определе?нного человека,не для определеннои? организации,я играю за своих родителеи?,за своих любимых и родных,за своих друзеи?,за места в которых я вырос,за этот прекрасныи? Белорусскии? народ!!!поэтому я играл за сборную,играю,и буду играть-потому что я горжусь быть Белорусом!!!

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Хавбек БАТЭ с 2013 по 2017 год выступал в России, отметившись выступлениями за "Крылья Советов", московское "Динамо" и "Оренбург".

По официальным данным, Александр Лукашенко победил на президентских выборах в Белоруссии с результатом 80,1% голосов. В стране проходт многотысячные акции протеста, результаты выборов не признал ряд стран Евросоюза, а также Великобритания и Канада.

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Теги: Драгун БАТЭ
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