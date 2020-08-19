Встреча в Екатеринбурге завершилась вничью со счетом 1:1.
"Урал" имел только один удар по нашим воротам. У нас же было преимущество по всем показателям, а в итоге - 1:1. Я недоволен только результатом, а всё остальное на поле было под нашим контролем", - сказал Николич в эфире телеканала "Матч ТВ".
"Локомотив" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
В следующем туре железнодорожники сыграют против "Спартака". Поединок на стадионе "Открытие Арена" пройдет 23 августа.
Николич: я недоволен только результатом
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич подвел итог матча 3-го тура РПЛ с "Уралом".
Фото: Sportbox.ru
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