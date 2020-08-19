"Не было такого, что Дзюба играл через не могу. У него были проблемы со спиной, но он нормально тренировался. Не было ничего, что мешало бы ему сыграть сегодня," - сказал Семак.
В матче 3-го тура РПЛ "Зенит" на своем поле обыграл ЦСКА со счетом 2:1. В составе петербургской команды дублем отметился форвард Сердар Азмун.
Напомним, что прошлый матч "Зенита" с "Ростовом" Дзюба пропустил из-за повреждения.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 9 очков.
Источник: "Чемпионат"
Семак: у Дзюбы были проблемы со спиной, но он нормально тренировался
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего команды Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"
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