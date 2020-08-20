Защитник "Урала" Золотов - о ситуации в Беларуси: думаю, смены власти не будет

Белорусский защитник "Урала" Николай Золотов прокомментировал ситуацию в Беларуси и позицию Александра Лукашенко.
Фото: ФК "Урал"
"Наверное, выскажу непопулярную точку зрения. Но думаю, что смены власти не будет. Мне кажется, Лукашенко ясно дает понять, что не уйдет сам. Хочется верить в лучшее и возможные перемены", - передаёт слова футболиста Sports.ru.

Напомним, что массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента страны, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.

Золотов выступает за "Урал" с 2020 года. В составе екатеринбургского клуба защитник провёл 7 матчей в РПЛ.

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Теги: Золотов Урал
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