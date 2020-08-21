"Мы квалифицировали действия Романа Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство.
Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще – (наказание) от 20 лет. Реально – это может быть десять, с учетом того, что ранее он не судимый", - приводит слова адвоката Александра Островского mosfm.com.
Напомним, во время любительского турнира Широков во время матча был не согласен с тем, что Данченков не назначил пенальти за фол на нем, после чего ударил судью кулаком в лицо. Данченков после этого обратился в полицию.
Широкова после инцидента отстранили от работы на "Матч ТВ", где он долгое время являлся экспертом в студии.
Адвокат избитого Широковым судьи обвинил футболиста в покушении на убийство
Адвокат избитого бывшим футболистом сборной России Романом Широковым Никиты Данченкова рассказал, как сторона квалифицирует действия Широкова.
Фото: пресс-служба московского Кубка Селебрити
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!