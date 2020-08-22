"Наш клуб не интересуется Кутеповым", - сказал Сайманов.
Ранее появилась информация, что Кутепов близок к уходу со "Спартака". Сообщалось, что на игрока претендуют "Сивасспорт" и "Рубин".
В прошлом сезоне РПЛ Кутепов в составе красно-белых провел 11 матчей.
Источник: "Чемпионат"
"Рубин" не претендует на Кутепова
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов опроверг слухи об интересе казанского клуба к защитнику "Спартака" Илье Кутепову.
Фото: РИА Новости
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