Талалаев: нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итог матча 4-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Ахмат"
"Мы тяжело входили в игру. Попросил ребят выложиться на сто процентов. Мы комбинировали. Были атаки, подходы, удары по воротам. Нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча. Это добавило нам психологической уверенности. Забили два мяча, но могли забить и ещё", - сказал Талалаев.

"Ахмат" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.

В следующем туре подопечные Талалева сыграют на выезде с "Локомотивом". Поединок состоится 26 августа.

Источник: "Чемпионат"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Ахмат Химки Талалаев
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Талалаев: нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча
"Ротор" - "Сочи": Маммана в основном составе 2
"Арсенал" обыграл "Динамо" благодаря дублю Лесового 10
"Спартак-2" на выезде разгромил "Иртыш", "Велес" обыграл "Шинник" 7
ЦСКА - "Рубин": Влашич и Шатов выйдут с первых минут 3
Юнгберг покинул "Арсенал"
Бикфалви повторил в раздевалке "Урала" жест Дзюбы и Азмуна (видео) 7
"Рубин" не претендует на Кутепова 4
Талисман "Урала" призвал ВАР обратить внимание на его падение с мотоцикла
"Крылья Советов" на своем поле проиграли "Оренбургу"
"Ахмат" победил "Химки", забив два гола за две минуты 2
Талалаеву вручили медаль за второе место "Химок" в ФНЛ
Баду забил первый мяч в России 9
Мусаев: "Краснодар" был ограничен в кадрах 4
Набабкину предстоит операция 7
"Акрон" минимально обыграл "Краснодар-2"
"Зенит" - "Тамбов": составы команд 9
"Урал" показал фото из раздевалки после победы над "Краснодаром" 4
"Арсенал" и "Динамо" объявили составы на матч 4-го тура РПЛ
Помазун снова лучший, Кайо удалился и не сыграет с ЦСКА. "Урал" победил "Краснодар" 2
"Урал" с минимальным счетом обыграл "Краснодар" 21
"Урал" опубликовал видео, в котором талисман клуба падает с мотоцикла
Моро рассказал, что советовался с Влашичем перед переходом в "Динамо"
"Бенфика" может подписать Жоау Мариу
"Томь" потерпела 4-е поражение в ФНЛ 2
"Наполи" хочет подписать защитника "Шахтера"
"Химки" - "Ахмат": стартовые составы
Арустамян сообщил, что Кузяев ведет переговоры с "Алавесом" 12
Гончаренко: не сомневаюсь, что Гайч нам поможет 2
Гончаренко: согласен с выбором болельщиков, назвавших Влашича лучшим в сезоне. Можно сказать, тащил нас в атаке 2
Все новости