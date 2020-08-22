"Мы тяжело входили в игру. Попросил ребят выложиться на сто процентов. Мы комбинировали. Были атаки, подходы, удары по воротам. Нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча. Это добавило нам психологической уверенности. Забили два мяча, но могли забить и ещё", - сказал Талалаев.
"Ахмат" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.
В следующем туре подопечные Талалева сыграют на выезде с "Локомотивом". Поединок состоится 26 августа.
Источник: "Чемпионат"
Талалаев: нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев подвел итог матча 4-го тура РПЛ с "Химками".
Фото: ФК "Ахмат"
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