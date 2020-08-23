"У меня все хорошо, хотя ситуация была трудная для меня. Без команды и футбола - очень трудно. Теперь я вернулся и очень рад этому", - сказал Тедеско в эфире телеканала "Матч Премьер".
Сегодня "Спартак" сыграет с "Локомотивом". Начало матча в 19:00 мск.
Тедеско: без команды и футбола - очень трудно
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о своем самочувствии после болезни.
Фото: ФК "Спартак"
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