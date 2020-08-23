"Конечно, хотел бы уже увидеть Кокорина. Сильнее ли он тех, кто есть? Это покажет игра, но думаю, он должен помочь. Давайте в это верить!" - сказал Симонян.
29-летний Кокорин этим летом подписал контракт со "Спартаком", однако до сих пор не провел ни одной игры за московскую команду.
Сегодня "Спартак" на своем поле принимает "Локомотив". Начало встречи в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат"
Симонян заявил, что Кокорин должен помочь "Спартаку"
Бывший игрок и тренер "Спартака" Никита Симонян поделился своим мнением о нападающем красно-белых Александре Кокорине.
Фото: ФК "Спартак"
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