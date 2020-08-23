"Это не мои дела, а агентские и руководства: они решают. Я рад находиться в "Ростове". Мое дело – играть и доказывать", - сказал Зайнутдинов пресс-службе клуба.
В текущем сезоне РПЛ Зайнутдинов в составе "Ростова" провел 4 матча.
22-летний Зайнутдинов перешел в "Ростов" в 2019 году из "Астаны".
Зайнутдинов отреагировал на слухи об интересе ЦСКА
Полузащитник "Ростова" Бахтиёр Зайнутдинов прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
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