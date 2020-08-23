Тедеско прокомментировал работу Карасева в матче "Спартак" - "Локомотив"

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско оценил работу Сергея Карасёва в игре "Спартака" и "Локомотива".
Фото: ФК "Спартак"
"Сколько раз мне повторять, что я не хочу говорить о судьях. После такого матча вы спрашиваете меня о судействе. Судья провёл бриллиантовую работу.

Мой единственный вопрос к главному арбитру был насчёт добавленного времени в первом тайме. Немного не понял, почему всего 4 минуты – игроки "Локомотива" долго лежали на поле", - сказал Тедеско на пресс-конференции.

Встреча завершилась волевой победой "красно-белых" со счётом 2:1. На 10-ой минуте встречи Мурило вывел "Локомотив" вперёд после подачи со штрафного Алексея Миранчука. В начале второго тайма Джордан Ларссон восстановил паритет в матче,а в концовке игры Александр Соболев после навеса с фланга принёс победу "Спартаку".

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Теги: Спартак Локомотив Карасев
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