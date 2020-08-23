"Мы рады сегодняшнему результату и тому, как проходил матч. "Спартак" контролировал игру. Когда соперник первым же ударом забил гол, было тяжело не сломаться психологически, но тем не менее мы выдержали. "Спартак" наращивал темп и играл в свой футбол. Были отличные моменты в первом тайме, например, у Ларссона. Во втором мы продолжили гнуть свою линию. Очень много было позиционной игры и большой процент владения мячом, из которого рождались хорошие атаки и голевые моменты. Много создали со стандартов.
Конечно, нам нужно научиться играть сдержаннее в некоторых моментах. Когда счёт был 1:1, иногда мы теряли голову и пытались атаковать слишком много вертикально, вместо того, чтобы сохранить структуру и ритм игры. Над этим "Спартаку" предстоит поработать, но в целом игрой я доволен", - сказал Тедеско на пресс-конференции после матча.
Игра проходила сегодня на "Открытие Арене" и завершилась волевой победой "Спартака" со счётом 2:1.
Тедеско: было тяжело не сломаться психологически, но мы выдержали. "Спартак" контролировал игру
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал игру своей команды в дерби с "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
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