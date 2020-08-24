Комитет по этике РФС на следующей неделе рассмотрит высказывания Федуна



Комитет по этике РФС будет рассматривать резонансные высказывания президента " Спартака " Леонида Федуна на следующей неделе.

Фото: Sportbox

При этом вопрос может быть рассмотрен и без участия владельцев клуба.



Федун после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2) резко раскритиковал работу арбитров. Также бизнесмен пригрозил снятием команды с чемпионата России.



В дальнейшем с Федуном пообщался глава РФС Александр Дюков. Он отговорил Федуна от импульсивных решений.