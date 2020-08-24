При этом вопрос может быть рассмотрен и без участия владельцев клуба.
Федун после матча первого тура РПЛ с "Сочи" (2:2) резко раскритиковал работу арбитров. Также бизнесмен пригрозил снятием команды с чемпионата России.
В дальнейшем с Федуном пообщался глава РФС Александр Дюков. Он отговорил Федуна от импульсивных решений.
Комитет по этике РФС на следующей неделе рассмотрит высказывания Федуна
Комитет по этике РФС будет рассматривать резонансные высказывания президента "Спартака" Леонида Федуна на следующей неделе.
Фото: Sportbox
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