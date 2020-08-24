Уфимцы попросили Хачатурянца дать оценку работе арбитра Михаила Вилкова в матче 4-го тура с "Ростовом" (0:1). Авторы письма указали на пять спорных эпизодов. В четырёх из них арбитр не показал жёлтые карточки игрокам "Ростова", а ещё в одном - красную карточку.
"Уфа" попросила предоставить заключение экспертно-судейской комиссии. Ранее руководители башкирского клуба заявили, что снимут команду с чемпионата, если ошибки будут повторяться.
Текст письма опубликован на "Чемпионате".
"Уфа" направила официальное письмо главе судейского комитета РФС после матча с "Ростовом"
ФК "Уфа" направил письмо председателю экспертно-судейской комиссии РФС Ашоту Хачатурянцу.
Фото: ТАСС
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