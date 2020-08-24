Ранее сообщалось, что "Локо" близок к подписанию контракта с 31-летним хавбеком, выступавшим за "Терех" и "Зенит". Но в последнее время о прогрессе в переговорах ничего не сообщалось.
"Я ещё раз предложил тренеру "Локомотива" подписать Маурисио. Он считает, что это может быть хорошей опцией для них в этой ситуации. Верю, что сможем подписать контракт", — цитирует Маурисио Sport24.
Бразилец ранее выступал за ПАОК. В минувшем сезоне полузащитник провёл 33 матча за греческий клуб.
Агент: Николич считает, что Маурисио может быть хорошей опцией для "Локомотива"
Пьер Фернандес, агент полузащитника Маурисио, заявил, что рассчитывает на подписание контракта с "Локомотивом".
Фото: ТАСС
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