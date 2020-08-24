"Потенциал у "Спартака" высокий, и уже в этом сезоне красно-белые могут бороться за чемпионство. Важно, что именно в таких матчах, как с "Локомотивом", когда не все складывается хорошо, команда проявляет характер.
Я считаю, что Доменико Тедеско пока ничего не привнес в "Спартак". Оценить его я смогу только по итогам сезона", - передаёт слова Грозного Sport24.
Напомним, что встреча между "Спартаком" и "Локомотивом" завершилась волевой победой хозяев поля. В составе "железнодорожников" забил защитник Мурило, а за "красно-белых" отличились нападающие Джордан Ларссон и Александр Соболев. После 4-х туров Российской Премьер-Лиги "Спартак" занимает 2 место с 8 очками. Следующий матч команда Тедеско проведёт 26 августа на выезде против "Ротора".
Грозный: в этом сезоне "Спартак" может бороться за чемпионство
Бывший тренер "Спартака" Вячеслав Грозный прокомментировал игру "красно-белых" в матче 4-го тура РПЛ против "Локомотива".
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