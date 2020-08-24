"Спартак" от всей души благодарит Сергея Анатольевича за проявленный профессионализм и преданность красно-белым", - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Михайлов работал в "Спартаке" с 2004 года. В мае прошлого года 63-летний функционер был назначен на пост заместителя председателя совета директоров "красно-белых".
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги после 4-х туров "Спартак" занимает 2 место, имея в своем активе 8 очков. Следующий матч "красно-белые" проведут на выезде 26 августа против "Ротора". Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:30 по Москве. Главным арбитром матча назначен Алексей Сухой.
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" покинул свой пост
Заместитель председателя совета директоров "Спартака" Сергей Михайлов ушёл из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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