"ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в Премьер-Лиге. Вслед за Адольфо Гайчем и Бахтияром Зайнутдиновым ЦСКА приобретает очень приличного перспективного центрального защитника — игрока стартового состава молодёжной сборной Бразилии Бруно Фукса. Серьёзная заявка на призовые места от ЦСКА", - написал Геркус в своём телеграм-канале.
Напомним, что сегодня ЦСКА официально объявил о трансферах Бруно Фукса из "Интернасьонал" и Бахтиера Зайнутдинова из "Ростова". За бразильца "армейцы" заплатили около 9,5 млн евро, он будет выступать в московском клубе по 3-м номером.
Контракт Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года, футболист выбрал 19-й номер.
Геркус: ЦСКА проводит лучшую трансферную кампанию в чемпионате России
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал работу ЦСКА на рынке в летнее трансферное окно.
Фото: "Чемпионат"
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