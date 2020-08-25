"Я в каждом интервью говорю, что мы хотели бы, чтобы наши игроки уезжали в другие чемпионаты. Я не говорю, что наше первенство плохое, но для прогресса и роста стоит решаться на подобные переходы. Мое мнение Миранчук знает – я одобряю этот переход", - приводит слова главного тренера сборной России "Р-Спорт".
Напомним, что в СМИ активно обсуждают возможный переход Миранчука в "Аталанту". Также на россиянина претендует другой итальянский клуб - "Милан".
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" Миранчук получил травму и не смог продолжить игру. В нынешнем сезоне РПЛ на счету 24-летнего полузащитника 2 гола и 1 голевая передача.
Черчесов - о возможном трансфере Миранчука в "Аталанту": я одобряю этот переход
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал возможное продолжение карьеры полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука в чемпионате Италии.
Фото: сборная России
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!