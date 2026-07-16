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Защитник "Спартака" вспомнил матчи против Мбаппе и Ямаля

Килиан Мбаппе произвёл на новичка "Спартака" Виктора Параду самое сильное впечатление среди футболистов, против которых ему доводилось выходить на поле.
Фото: Getty Images
Испанский защитник также отметил талант Ламина Ямаля, однако именно капитана сборной Франции считает лучшим.

- Но, в конце концов, они такие же живые люди, и можно попытаться заставить их почувствовать неуверенность, сделать игру для них неудобной. Лучшим я бы назвал Мбаппе, но Ламин, конечно, тоже очень хорош, - приводит слова Парады пресс-служба "Спартака".

Испанец перебрался в "Спартак" из "Алавеса", подписав контракт до лета 2030 года.

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