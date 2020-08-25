— Он разнообразит нашу игру. Бактиёр может успешно играть как на позиции крайнего защитника, так и на любой атакующей. Он агрессивен, хорошо вступает в отбор, у него неплохой удар. В прошлом сезоне в "Ростове" он забил четыре гола, может и отдавать голевые передачи. Плюс он подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод.
Transfermarkt сообщает, что 22-летний Зайнутдинов обошёлся московскому клубу в 2 млн евро. Он не будет считаться легионером.
Ранее казахский футболист выступал за "Ростов", за который в нынешнем сезоне провёл четыре матча в Тинькофф Российской Премьер-лиге и заработал две желтые карточки.
Источник: пресс-служба ПФК ЦСКА.
Гончаренко: Зайнутдинов подходит под нашу стратегию, поскольку еще молод. Он разнообразит игру
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о трансфере Бактиёра Зайнутдинова из "Ростова".
Фото: ПФК ЦСКА
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