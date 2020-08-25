"Это не ко мне вопрос. Спрашивайте Кикнадзе, будет интересно услышать его мнение. Про "Локомотив" я ничего не комментирую", - сказал Семин.
Напомним, что Баринов и Алексей Миранчук получили травмы в первом тайме в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". Поединок завершился поражением "Локомотива" со счетом 1:2.
"Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 7 очков.
Источник: "СЭ"
Семин: спрашивайте Кикнадзе о травмах Миранчука и Баринова, будет интересно услышать его мнение
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал травмы полузащитников железнодорожников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.
Фото: РИА Новости
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