"Баринов вылетает в Рим. Там после дополнительного обследования будет проведена операция", - сказал директор по связям с общественностью железнодорожников Кирилл Брейдо.
Баринов получил травму в матче 4-го тура РПЛ со "Спартаком". Сегодня Игроки "Локомотива" вышли на матч с "Ахматом" в футболках с поддержкой Баринова. Отметим, что железнодорожники проиграли "Ахмату" со счетом 2:3.
23-летний Баринов в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах РПЛ.
Источник: ТАСС
Баринов будет прооперирован в Италии
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов отправится на операцю в Италию.
Фото: РИА Новости
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