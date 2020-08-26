"Зенит" для нас еще не закрытая страница. Мы по-прежнему рассматриваем все варианты. Мы в самом начале этого процесса. "Зенит" относится к нам с уважением. Понимает нашу ситуацию", - сказал Адьям Кузяев.
Напомним, что Кузяев покинул "Зенит" в августе на правах свободного агента. Игрок находится в поисках нового клуба. Ранее сообщалсоь, что Кузяев хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.
В прошлом сезоне РПЛ 27-летний хавбек в составе "Зенита" провел 20 матчей.
Источник: Фонтанка
Агент Кузяева: "Зенит" для нас еще не закрытая страница
Агент и отец полузащитника Далера Кузяева Адьям Кузяев прокомментировал ситуацию с ближайшими планами своего сына.
Фото: ФК "Зенит"
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