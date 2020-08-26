"Динамо" - "Зенит" - как всегда пекло. Чемпион впервые проиграл, судьи дали две красных, Дзюба бросил повязку

В этот раз были удалены Скопинцев и Барриос, Васильев и Вилков не назначили пенальти в пользу гостей, а сами "питерцы" не смогли ничего сделать с насыщенной обороной соперника.