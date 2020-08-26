"Динамо" - "Зенит" - как всегда пекло. Чемпион впервые проиграл, судьи дали две красных, Дзюба бросил повязку

Глобально завершающий матч 5-го тура РПЛ можно разделить на две части. Первая - с 1-й по 70-ю минуты, вторая - с 71-й и до последней. Начнем по порядку. "Зенит" вряд ли мог преподнести какие-либо тактические сюрпризы - привычные имена и фамилии в стартовом составе, минимум изменений по сравнению с прошлой игрой. "Динамо", по большому счету, тоже на старте нового сезона не являет собой закрытую книгу. Но один интересный ход для действующего чемпиона Новиков все же подготовил.
Главный тренер московского клуба решил воспользоваться схемой с пятью защитниками. Именно из-за этого на скамейке запасных остался Комличенко, и впервые в сезоне в основе появился Шунич. Мы видели в первых турах, что "динамовцы" эпизодически осознанно переключались на игру с пятью игроками в обороне (за счет того, что один из полузащитников при необходимости садился глубже). Но все-таки основной для них расстановкой была 4-5-1, да и соперники были иного уровня. Сегодня же для противодействия чемпиону Новиков с самого начала решил защищаться большим количеством футболистов.
И, надо сказать, задумка наставника "Динамо" сработала отлично. Сложно найти в матче такой отрезок, чтобы у него был серьезный повод для критики своих подопечных. "Бело-голубые" эффективно сработали против грозной линии атаки "Зенита" и напрочь закрыли Дзюбу и Азмуна. Разве что за Малкомом не всегда успевали уследить, но в этих случаях в дело вступал не случайно вызванный в сборную России Шунин.
"Динамо" четко понимает, что на данный момент у него есть проблемы в атаке, но также прекрасно осознает, что в обороне все у него отлажено. В частности, сегодня партнеры вновь грамотно друг друга страховали, хорошо двигались без мяча и успевали блокировать большое количество ударов соперника. "Зенит", кажется, просто не понимал, что делать против такой надежной защиты. Свободного места у "питерцев" практически не было, навесы на Дзюбу не проходили, комбинационные действия тоже не приносили успеха.
После этого поражения, пожалуй, есть вопросы к Семаку. Манера игры "Динамо", как мы уже говорили, не являлась каким-то секретом. Но тренер "Зенита" не нашел варианты для взламывания его обороны. Или не сумел донести свои мысли до футболистов должным образом. При этом, что интересно, "питерцы" ведь не смогли сладить и с максимально предсказуемыми угрозами от атаки "москвичей".
Команда Новикова по-прежнему не может забить в позиционных наступлениях. Все, чем она довольствуется в нападении - стандартные положения. Сегодня на помощь пришел штрафной, заработанный Скопинцевым. Решающий гол забил впервые вышедший на поле в этом сезоне Шунич. Предыдущие четыре матча он посмотрел со скамейки запасных, а сегодня сделал результат. Любопытно, что в голевом эпизоде Шунич выиграл верховую борьбу у Дзюбы, который не успел за перемещением своего оппонента и фактически просто был рядом, когда тот уверенно забивал.
Впрочем, вопросы к 22-му номеру "Зенита" будут не только из-за этого проигранного единоборства. И здесь мы плавно переходим ко второй, более эмоциональной части матча. Все дело в том, что, уходя на замену, Дзюба бросил капитанскую повязку. Уверен, болельщики не пройдут мимо этой детали. Да, Артем может сказать, что он просто хотел быстрее покинуть поле, ведь его команда уступала в счете, но подобный аргумент вряд ли будет звучать весомо.
Практически одновременно с выходкой Дзюбы случилось еще одно важное событие. В игру вмешался ВАР, которым заведовал Вилков. Михаил попросил главного арбитра пойти к монитору, чтобы посмотреть эпизод с подкатом Скопинцева. Станислав Васильев отклонять просьбу не стал, пошел, посмотрел несколько минут и принял решение - красная карточка. Что ж, все основания для вынесения строгого вердикта у рефери были - Скопинцев не попал в мяч и достаточно сильно заехал шипами в ногу Ригони.
Но недолго "Динамо" было в меньшинстве. В игре стало больше стыков, больше нарушений. После одного из таких Васильев показал вторую желтую карточку Барриосу. Здесь, пожалуй, есть простор для дискуссий, но явной и очевидной ошибкой решение главного судьи никак не назовешь. Уже имея предупреждение и учитывая повышающийся градус эмоций, Барриосу нужно было играть против Комличенко более аккуратно.
И давайте заодно вспомним еще одно решение судейской бригады. В самом начале второго тайма случился эпизод с падением Малкома в штрафной "Динамо". В динамике сложилось ощущение, что это пенальти. Но на повторах видно, что Каборе не нарушает правила, а "зенитовский" бразилец сам поджимает ноги и падает на газон после того, как отставленной назад рукой дотрагивается "динамовца". Итог - Васильев сразу принял верное решение, а Вилков после просмотра повторов справедливо его подтвердил.
В общем говоря, поражение "Зенита" нельзя списать на ошибки судей или на что-то иное, не зависящее от него самого. Семаку предстоит разобраться, почему его команде не удалось вскрыть хоть и массированную, но вполне предсказуемую оборону "Динамо". Почему его игроки вместо максимальной концентрации на создании моментов в концовке подвергаются эмоциям, начинают выяснять отношения с соперниками и допускают удаление. И, конечно, почему Дзюба бросил капитанскую повязку, и мелочь ли это или признак какого-то зарождающегося конфликта внутри коллектива.
Фото: Чемпионат.ком, Официальный сайт ФК "Динамо", Официальный сайт ФК "Зенит", скриншот трансляции Матч ТВ
"Динамо" - "Зенит" - как всегда пекло. Чемпион впервые проиграл, судьи дали две красных, Дзюба бросил повязку
В этот раз были удалены Скопинцев и Барриос, Васильев и Вилков не назначили пенальти в пользу гостей, а сами "питерцы" не смогли ничего сделать с насыщенной обороной соперника.
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