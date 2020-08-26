"Получилась очень эмоциональная игра. Мы хорошо подготовились, разобрали соперника и смогли воспользоваться своими шансами, поэтому выиграли закономерно. Во втором тайме моментами пришлось непросто, но победу мы заслужили и однозначно наиграли на три очка", - сказал Ненахов.
"Ахмат" обыграл "Локомотив" со счетом 3:2. Отметим, что грозненская команда доигрывала поединок вдевятером после удаления Быстрова и Швеца.
Команда Андрея Талалаева занимает пятое место, набрав 10 очков.
В текущем сезоне РПЛ 21-летний Ненахов в составе "Ахмата" провел 4 матча.
Источник: "Чемпионат"
Ненахов: "Ахмат" наиграл на три очка в матче с "Локомотивом"
Защитник "Ахмата" Максим Ненахов подвел итог поединка 5-го тура РПЛ с "Локомотивом".
Фото: ФК "Ахмат"
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