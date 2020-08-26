Поединок завершился победой московской команды со счетом 1:0. Скопинцев был удален на 75-й минуте.
"Что касается моего удаления, в игре ты полностью заряжен, хочешь всего себя отдать на поле. Вообще-то я не грубый игрок. Не знаю, как так получилось. Хотел сыграть в мяч – попал в низ ноги, еле задел игрока "Зенита". Не знаю, как смотрелся этот эпизод по телевизионной картинке. Ригони вскочил и сразу сказал: No problem, my friend! Сразу побежал. Я подумал, неужели в такой игре за такой фол будут удалять? Надеюсь, обратят внимание, что я не грубый игрок, сразу извинился. Фола на красную карточку, считаю, не было", - передает слова Скопинцева пресс-служба "Динамо".
Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 10 очков. В следующем туре "Динамо" на выезде сыграет с "Уфой". Встреча состоится 30 августа и начнется в 14:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ 23-летний Скопинцев в составе "Динамо" провел 5 матчей.
Скопинцев: фола на красную карточку на игроке "Зенита" не было
Защитник "Динамо" Дмитрий Скопинцев прокомментировал свое удаление в матче 5-го тура РПЛ с "Зенитом".
Фото: ФК "Динамо"
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