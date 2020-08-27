Оба спортсмена родились и долгое время жили в Дагестане. Напомним, что Магомед-Шапи Сулейманов в составе "Краснодара" провёл 54 матча, в которых забил 12 голов.
Хабиб - о Шапи: дагестанский футбол нуждается в героях (фото)
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился фото с нападающим "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым.
Оба спортсмена родились и долгое время жили в Дагестане. Напомним, что Магомед-Шапи Сулейманов в составе "Краснодара" провёл 54 матча, в которых забил 12 голов.
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