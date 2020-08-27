Ранее сообщалось, что "Спартак" намеревается расстаться с игроком. Одним из вариантов продолжения карьеры Рассказова считались "Химки", которые могли взять футболиста в аренду.
"Николай Рассказов — футболист "Спартака". На сегодняшний день задача у него одна — добиться максимально возможного результата с этим клубом. Поэтому в "Химки" он не перейдёт. Про этот вариант я сам узнал из прессы", - цитирует агента Sport24.
В то же время представитель Рассказова не стал исключать возможный уход футболиста из московской команды. По словам Мижигурскиса, игроком интересуются несколько клубов.
Агент сообщил, что Рассказов не перейдёт в "Химки"
Валериюс Мижигурскис, агент защитника "Спартака" Николая Рассказова, опроверг слухи о переходе своего клиента в "Химки".
Фото: ТАСС
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