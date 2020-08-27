"Спартак" показал, что осталось за кадром матча с "Ротором"
Пресс-служба "Спартака" представила новый видеоролик, посвящённый матчу пятого тура РПЛ с "Ротором".
Встреча закончилась со счётом 1:0. Единственный мяч "Спартак" забил с пенальти, отличился Джордан Ларссон.
В видеоролик вошло прибытие команд на стадион, весёлые и напряжённые моменты из игры, празднование футболистов и эмоции Доменико Тедеско.
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