Орлов - о фильме "Стрельцов": все неправда, особенно обидно за Симоняна

Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от фильма "Стрельцов", вышедшем на экраны в 2020 году.

Скриншот из фильма "Стрельцов"