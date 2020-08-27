"Фильм про Стрельцова — бездарный. Всё настолько неправда! Зачем они называют настоящие фамилии, а весь сюжет придумали? Особенно обидно за Симоняна. История с Микояном — трепотня, кто-то придумал", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".
В фильме повествуется о судьбе легендарного советского футболиста Эдуарда Стрельцова. Всю свою карьеру нападающий защищал цвета московского "Торпедо".
Орлов - о фильме "Стрельцов": все неправда, особенно обидно за Симоняна
Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от фильма "Стрельцов", вышедшем на экраны в 2020 году.
Скриншот из фильма "Стрельцов"
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