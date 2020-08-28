"К Бийолу действительно есть интерес со стороны "Блэкберна", но мы также работаем и по остальным направлениям и возможностям. Общаемся с другими клубами, которые также проявляют свой интерес к игроку", - цитирует агента Sport24.
Напомним, что сегодня о варианте продолжения карьеры в Англии у Бийола написал инсайдер Нобель Арустамян. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 21-летний хавбек провёл 3 игры и не отметился результативными действиями.
Агент Бийола подтвердил информацию об интересе со стороны "Блэкберна"
Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, подтвердил интерес к словенцу со стороны "Блэкберна".
Фото: scoopnest.com
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