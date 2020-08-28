"Ротор" объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

Экс-вратарь "Истры 1961" Йосип Чондрич стал футболистом "Ротора".

27-летний хорват будет выступать в волгоградской команде под 93-м номером. Условия перехода не разглашаются.Отметим, что Чондрич – единственный голкипер-легионер в заявке клубов РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата Хорватии вратарь провёл 27 матчей и заработал 4 желтые карточки.После 5-и туров в Российской Премьер-Лиге "Ротор" занимает последнее место с 1 очком.Источник: пресс-служба ФК "Ротор"