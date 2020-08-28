"Ротор" объявил о переходе хорватского голкипера Чондрича

ОФИЦИАЛЬНО: Йосип Чондрич стал игроком «Ротора»https://t.co/lgYEVzWjPH— CК «Ротор» (@RotorOfficial) August 28, 2020
Голкипер будет выступать за сине-голубых под 93 номером.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/swcfL918va
27-летний хорват будет выступать в волгоградской команде под 93-м номером. Условия перехода не разглашаются.
Отметим, что Чондрич – единственный голкипер-легионер в заявке клубов РПЛ. В минувшем сезоне чемпионата Хорватии вратарь провёл 27 матчей и заработал 4 желтые карточки.
После 5-и туров в Российской Премьер-Лиге "Ротор" занимает последнее место с 1 очком.
Источник: пресс-служба ФК "Ротор"