Баринов обратился к игрокам "Локомотива" перед матчем с "Зенитом" (видео)

"Парни, всем привет. Сегодня непростой матч. Тяжелый матч. Я хочу вам всем пожелать удачи. Чтобы была победа за нами. Вперед, "Локо"! - сказал полузащитник.
Всем привет от Бары, который сегодня будет поддерживать нас из Рима ??#ЗдоровьяБара | #ЛокоЗенит ? pic.twitter.com/3TY7by47AR— «Локомотив» (@fclokomotiv) August 30, 2020
Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет сегодня в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Баринов получил разрыв крестообразных связок колена в матче со "Спартаком" (1:2). Хавбек успешно перенес операцию в Италии.