По сведениям источника, клуб заинтересован в подписании 24-летнего испанца.
Напомним, Мина играл в "Сельте" с Фёдором Смоловым, который выступал за клуб из Виго на правах полугодичной аренды в прошлом сезоне.
Портал Transfermarkt оценивает испанского нападающего в 14,5 млн евро. В минувшем сезоне Мина принял участие в 34 матчах Ла Лиги, в которых забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
Источник: "СЭ".
СМИ: Санти Мина может воссоединиться со Смоловым в "Локомотиве"
Нападающий "Сельты" Санти Мина может перейти в стан "Локомотива".
Фото: Mundo Deportivo
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