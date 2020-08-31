Причина - проблемы с коленным суставом. Отмечается, что травма не столь серьезная, но требуют нескольких дней реабилитационного лечения и дополнительного обследования.
Таким образом, Чалов пропустит ближайшие матчи молодежной сборной России.
Источник: телеграм-канал Сборная России по футболу
Чалов не сыграет в ближайших матчах молодежной сборной России
Нападающий ЦСКА Федор Чалов покинул расположение молодежной сборной России.
Фото: РИА Новости
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