Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц. По его словам, Мусаев пока не ответил на приглашение на ближайшее заседание.
Напомним, по окончании встречи Мусаев подошел к главному судье матча Сергею Карасеву, чтобы высказать свои претензии. Также Мусаев поаплодировал арбитру, после чего получил красную карточку.
"Краснодар" после 6 туров имеет в активе 8 очков и занимает 9-е место в таблице.
"Р-Спорт"
КДК РФС рассмотрит удаление Мусаева в матче с "Ростовом"
КДК РФС рассмотрит удаление главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева в матче 6-го тура чемпионата России с "Ростовом".
Фото: © Матч ТВ
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