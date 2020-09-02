По информации источника, соглашение с футболистов начнет действовать с 12 января 2021 года, когда истечет контракт 24-летнего игрока с белорусским клубом.
В минувшем сезоне чемпионата Белоруссии Павловец провел 17 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Ранее защитник никогда не выступал за пределами родины.
Источник: "РБ-Спорт"
Источник: защитник брестского "Динамо" Павловец подписал контракт с "Ростовом"
Фото: ФК "Торпедо-БелАЗ"
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