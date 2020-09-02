— Оба — хорошие футболисты, особенно Миранчук. Без них будет тяжело, но в команде много отличных игроков, — рассказал Тумбакович в интервью "СЭ".
23-летний Баринов получил повреждение крестообразных связок в матче со "Спартаком" (1:2).
24-летний Миранчук испытывает проблему с задней поверхностью бедра. Он будет готов через несколько недель.
Матч Лиги Наций между Россией и Сербией состоится завтра, в 21:45 по мск.
Наставник Сербии: без Баринова и Миранчука России будет тяжело, но в команде много отличных игроков
Главный тренер сборной Сербии Любиша Тумбакович считает, что сборной России будет тяжело без полузащитников Дмитрия Баринова и Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Локомотив"
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