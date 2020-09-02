Сообщается, что все результаты отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к предстоящему матчу.
Сборная России сегодня, 3 сентября, сыграет против сборной Сербии. Начало - в 21:45 мск. Матч пройдет в Москве, обслужит его шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. 6 августа подопечные Станислава Черчесова в гостях встретятся с Венгрией. Игра начнется в 19:00 мск.
Источник: телеграм-канал сборной России
Сборная России опубликовала результаты очередного тестирования на коронавирус
Пресс-служба сборной России рассказала о результатах тестирования на коронавирус перед матчем Лиги наций с Сербией.
Фото: rentv.cdnvideo.ru
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