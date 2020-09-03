Напомним, Казарцев был главным судьей матча 1-го тура чемпионата России "Спартак" - "Сочи", который завершился со счетом 2:2. В той игре Казарцев назначил два пенальти в ворота московского клуба, что вызвало большой скандал. Казарцева отстранили от работы на матчах РПЛ.
"Отношения с Казарцевым? Как и со всеми коллегами — сугубо профессиональные. Не могу сказать, что он мне друг или товарищ", - цитирует Еськова Sport24.
Еськов: не могу сказать, что Казарцев мне друг или товарищ
Судья матчей РПЛ Алексей Еськов рассказал о своих взаимоотношениях с арбитром Василием Казарцевым.
Фото: © РИА Новости
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