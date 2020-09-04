"Интерес к Хедире даже не хочу комментировать. Это вбросы агентов и слухи", - сказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Хедира покинет "Ювентус" в это трансферное окно, а интерес к игроку проявляет "Зенит".
В прошлом сезоне Серии А 33-летний Хедира в составе "Ювентуса" провел 12 матчей.
Источник: "Чемпионат"
Гендиректор "Зенита": информацию об интересе к Хедире даже не хочу комментировать
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника "Ювентуса" Сами Хедиры в петербургский клуб.
Фото: ФК "Ювентус"
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