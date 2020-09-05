"Какова его роль в выборе игроков, жизни клуба? Ну, о бывших коллегах либо хорошо, либо никак. Мой ответ – никак", - цитирует Салихову Metaratings.ru.
Михайлов покинул "Спартак" 24 августа. На руководящей должности он работал с 2019 года.
"Спартак" после 6 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 14 очков.
Жена Федуна - об уходе Михайлова из "Спартака": о бывших коллегах либо хорошо, либо никак. Мой ответ – никак
Жена владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала уход из клуба заместителя председателя совета директоров клуба Сергея Михайлова.
fanat1k.ru
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