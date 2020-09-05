"Уже встречались со сборной Венгрии перед Кубком конфедераций, очень хорошая команда. Мы понимаем значимость матча, поэтому сегодня тренерский штаб нам подскажет на теоретическом занятии, как правильно действовать завтра, и в бой", - цитирует Газинского "Спорт-экспресс".
Напомним, в 1-м туре Лиги наций сборная России в Москве одержала победу над командой Сербии со счетом 3:1. Голами отметились Вячеслав Караваев и Артем Дзюба, на счету которого дубль.
Матч Венгрия - Россия пройдет в Будапеште завтра, 6 cентября и начнется в 19:00 по московскому времени.
Газинский: понимаем значимость матча с Венгрией
Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 2-го тура Лиги наций с Венгрией.
Фото: © РИА Новости
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