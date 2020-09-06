"О нашем интересе к Глушенкову я впервые слышу от вас. Интересен ли он нам? Нас интересует и Месси, но позволить его мы не можем", - цитирует Аджоева "Спорт-экспресс".
Глушенков в нынешнем сезоне провел за "Спартак" 5 матчей, чаще выходя на замену. В прошлом сезоне 21-летний футболист на правах аренды играл за "Крылья Советов".
"Арсенал" в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 5 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Аджоев - об интересе "Арсенала" к Глушенкову: нас и Месси интересует
Руководитель тульского "Арсенала" Гурам Аджоев прокомментировал информацию о том, что тульский клуб может взять в аренду полузащитника "Спартака" Максима Глушенкова.
Фото: РИА "Новости"
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