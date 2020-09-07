Эту информацию подтвердил спортивный директор клуба Павел Худяков.
"Небольшая задолженность есть, этот вопрос решается", - цитирует Худякова "Спорт-экспресс".
Ранее 13 игроков тамбовской команды обратились к гендиректору клубу Ольге Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за 3 летних месяца.
"Тамбов" в нынешнем сезоне в 6 турах набрал 4 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.
В "Тамбове" подтвердили, что в клубе есть задолженность по зарплатам перед игроками
В "Тамбове" имеется задолженность по зарплатам перед футболистами.
Фото: © premierliga.ru
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