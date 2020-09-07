Уткин — о Кузяеве в Европе: пока эта потенциальная сделка заслуживает названия "Тающий Пломбир"

Футбольный блогер Василий Уткин высказался о возможном переезде полузащитника Далера Кузяева в Европу.
Фото: ФК "Зенит"
— Вы наблюдаете гастроль Вадима Васильева. Человека, знаменитого в связи с "Монако". С тех пор без особой работы. Что было бы невозможно, будь заработки "Монако" в связи с продажей Мбаппе и иных единовременно именно его персональной заслугой.

Правда, интересно, чего стоит Вадим Васильев. Столько разговоров. И вот реальная сделка. Пока эта потенциальная сделка заслуживает названия "Тающий Пломбир", — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале "Настоящий РадиоУткин".

Также Уткин добавил, что Вадим Васильев, бывший вице-президент футбольного клуба "Монако", продаёт Кузяева в Европу. Как сообщает источник, сейчас в услугах 27-летнего полузащитника заинтересованы испанский "Алавес" и французский "Страсбург".

Уткин считает, что история Кузяева — это не история футболиста, который думает об истинных ценностях и вращающий свою карьеру. Он считает, что эту информацию мы придумали сами, а действующие лица, сам футболист и его агент, так и не сказали ни слова.

Прошлым клубом Кузяева был питерский "Зенит", с которым у полузащитника истёк контракт этим летом.

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Теги: Уткин Кузяев Зенит Васильев
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