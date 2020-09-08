Сообщается, что "Аталанта" интересуется 22-летним Влашичем, однако не вступала в переговоры с ЦСКА. Отмечается, что московский клуб не отпустит хавбека меньше, чем за 25 млн евро. В то же время отец игрока заявил, что отступные за его сына прописаны в размере 35 млн евро.
Влашич в текущем сезоне провел четыре матча в чемпионате России, в которых забил три мяча.
Источник: Metaratings.ru
"Аталанта" не начинала переговоры с ЦСКА по Влашичу
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич входит в сферу интересов "Аталанты".
Фото: ПФК ЦСКА
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